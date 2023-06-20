Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7175. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5845. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4875. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000. 8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515. 9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300. 10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085. 11 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3035. 12 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2760. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2565. 14 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2305. 15 (16). Томми Пол (США) — 2135. 16 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 2130. 17 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 2060. 18 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 1905. 19 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1655. 20 (19). Пабло Кареньо Буста (Испания) — 1640… 45 (48). Аслан Карацев — 898... 93 (92). Александр Шевченко — 647… 99 (99). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 611.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8011. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090. 4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 4905. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 3491. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3251. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3117. 9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101. 10 (10). Беатрис Аддад Майя (Бразилия) — 2690. 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2690. 12 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2680. 13 (14) Вероника Кудерметова — 2600. 14 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2380. 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2301. 16 (16). Каролина Мухова (Чехия) — 2294. 17 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2130. 18 (18). Каролина Плишкова (Чехия) — 2025. 19 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1996. 20 (21). Магда Линетт (Польша) — 1765. 21 (22). Анастасия Потапова — 1765. 22 (26). Екатерина Александрова — 1760… 43 (44). Варвара Грачева — 1087. 44 (46). Анна Блинкова — 1083… 59 (55). Анна Калинская — 933… 65 (65). Камилла Рахимова — 870... 81 (80). Элина Аванесян — 777... 99 (97). Диана Шнайдер — 684... 101 (101). Мирра Андреева (все — Россия) — 651.
В скобках — позиция в предыдущей версии.