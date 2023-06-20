Новые территории застрахуют по спецтарифу

Банк России уточнил применение тарифов ОСАГО на «новых территориях». Коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, будут применяться по общим правилам, при этом территориальный установлен на минимальном уровне. По словам экспертов, это сделано для повышения лояльности автомобилистов и привлечения страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ЦБ сообщили, что разрабатывают нормативно-правовую базу для введения ОСАГО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 1 января 2024 года. Так, все коэффициенты, влияющие на цену полиса, в том числе «бонус-малус», мощность двигателя, водительский стаж и возраст, ограничение перечня лиц, допущенных к управлению, а также период использования автомобиля, будут распространяться на автомобилистов из этих регионов «в полной мере». Вместе с тем территориальный коэффициент для расчета стоимости полиса по ОСАГО для жителей там будет минимальным — 0,68, следует из проекта указания регулятора.

Аналогичный коэффициент применяется в населенных пунктах Крыма, Якутии и Забайкальского края. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что коэффициент в размере 0,68 «соответствует уровню риска для небольших территорий, как правило, убыточность там ниже», соответственно, расчет «вполне справедливый».

Как пояснили в ЦБ, для физических лиц территориальный коэффициент определяется на основании адреса регистрации в паспорте или свидетельства о регистрации транспортного средства, для юридических — на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

ЦБ и Минфин объявили о проработке «путей запуска страхования на новых территориях» этой весной. По словам экспертов, основными направлениями могут стать виды, связанные со страхованием ответственности. В первую очередь это обязательные виды страхования — ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО), а также крайне актуально будет страхование ответственности застройщика (СМР) по госконтрактам. При этом потенциальных участников рынка пугает отсутствие нормативной базы, понимания потенциальной убыточности, поскольку могут возникнуть сложности с осмотром имущества, его оценкой и принятием на страхование (см. “Ъ” от 23 мая).

«Развивая финансовый рынок в новых субъектах РФ, регулятор сталкивается с непростой дилеммой. С одной стороны, необходимо обеспечить безбарьерный вход участников на локальные страховые рынки. С другой стороны, нельзя допускать нарушения финансовой стабильности и накопления рисков как в разрезе участников страхового рынка, так и в части региональных локальных финансовых ниш»,— отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, «ситуация с развитием страхования на новых территориях напоминает крымский сценарий». Он считает, что стоит ожидать появления на этом рынке только «нескольких страховщиков». Впрочем, после 2014 года «все боялись санкций и действовали очень аккуратно», а сегодня часть компаний уже находятся под санкциями — именно они могут проявить инициативу, отмечает источник “Ъ”. В этой связи, полагает он, мегарегулятор и создал «необходимые условии для мотивации к выходу в новые регионы». Якорным продуктом, по мнению собеседника “Ъ”, станет страхование ответственности, и «ОСАГО прекрасно подходит для этой цели».

Однако, подчеркивает господин Бархота, «новые территории в любом случае сопряжены для страховщиков с высокими рисками, в частности, по ОСАГО». Основной риск как для страховщиков, так и для клиентов прежний — будут ли признаваться результаты обстрелов, диверсий и подрывов страховым случаем или форс-мажорным обстоятельством. В случае включения такого рода событий в периметр страхового покрытия участникам рынка придется «провести калибровку продукта и воронки продаж, чтобы предотвратить плановые убытки». В случае массовых отказов от выплат, поясняет эксперт, «страхователи будут разочарованы, а ОСАГО превратится в разновидность налога».

Юлия Пославская