Выпускники Глушковского района Курской области из-за обстрелов будут сдавать ЕГЭ в Курске с возможностью проживания в лицее

Министерство образования и науки Курской области 13 июня отменило проведение ЕГЭ по биологии и английскому языку для выпускников Глушковского района, а государственная экзаменационная комиссия допустила учеников до сдачи экзаменов в резервный срок. Об этом сообщили в правительстве региона.

Но для обеспечения безопасности в связи с усилением обстрелов было принято решение о сдаче выпускниками Глушковского района всех оставшихся экзаменов в Курске. При необходимости им готовы обеспечить проживание в лицее-интернате №1.

16 июня ученики сдали устную часть экзамена по английскому языку, 19 июня сдают информатику, 23-го — географию и литературу, рассказали в облправительстве.

Что происходит в Черноземье в связи со спецоперацией на Украине 19 июня — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин