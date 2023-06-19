Горный марафон «Конжак-2023» перенесли на июль из-за особого противопожарного режима

Старт международного горного марафона «Конжак-2023» перенесен на 29 июля в связи с особым противопожарным режимом в Свердловской области, сообщили в группе «Вконтакте» марафона. Он должен был стартовать 1 июля.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Гора Конжаковский Камень

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщили организаторы, марафон начнется в новую дату «при условии, что будет отменен особый противопожарный режим». Информация об изменении старта была одобрена в Центре спортивных мероприятий региона. Письмо о внесении изменений отправлено министру физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту.

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно в первую субботу июля возле города Карпинск. По данным организаторов, уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м.) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России.

Особый противопожарный режим в регионе введен с 15 апреля, 15 июня свердловские власти продлили его до 6 июля.

Полина Хабарова

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