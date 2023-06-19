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Коммерсантъ FM
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В Германии загорелся самый большой в стране парк развлечений

В парке развлечений Europa-Park в городе Руст в Германии произошел пожар. Данных о пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Возгорание произошло около 16:40 по местному времени (17:40 мск). «В настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем»,— сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас парк полностью закрыли. Посетителей эвакуировали. В пресс-службе парка добавили, что завтра, 20 июня, парк уже будет открыт для посетителей.

Один из очевидцев разговоре с порталом 20min заявил, что перед началом пожара в парке был слышен звук взрыва. СМИ также публикуют фотографии пожара. На них видны большие клубы дыма.

Europa-Park — второй в Европе по посещаемости и самый большой в Германии парк развлечений. Его площадь составляет около 90 га, в парке работают более 100 аттракционов.

Олеся Павленко

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