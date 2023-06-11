Доля свердловчан, столкнувшихся с телефонными мошенниками, достигла 34%

В первом квартале 2023 года доля свердловчан, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, составила 34%, рассказали «Ъ-Урал» в «Лаборатории Касперского». Это на 6% выше показателей аналогичного периода 2022 года и на 5% выше среднероссийского показателя в 2023 году.

Как пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, в прошлом году для обзвонов злоумышленники массово переключились на мессенджеры, объясняя это жертвам необходимостью использования зашифрованного канала связи.

«Одновременно с этим сегодня уровень традиционного телефонного мошенничества вновь начинает расти. Более того, в 2023 году злоумышленники начали выманивать у пользователей конфиденциальные данные для доступа не только к финансовым, но и к другим, например информационным, сервисам»,— отметил он.

Актуальными мошенническими схемами остаются звонки якобы от службы безопасности банка, правоохранительных органов, предложения работы или приглашения принять участие в акциях и конкурсах. Среди уловок — размещение официальных логотипов в качестве аватарки и звонки с номеров, похожих на официальные.

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