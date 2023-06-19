В Свердловской области грузовик перевернулся от столкновения с поездом

На железнодорожном переезде 11 км перегона Рефт-Малорефтинская (Свердловская область) «КамАЗ» перевернулся от столкновения с движущимся поездом, сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Пострадавших в ДТП нет.

Госавтоинспекция Сухого Лога устанавливает обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. По словам водителя грузовика, в течение дня он осуществлял движение через данный переезд. В очередной раз, подъезжая к переезду, он увидел, что светофор не работает. Посмотрев по сторонам, водитель не заметил тепловоз и продолжил движение. «На месте ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно отсутствие и нарушение целостности необходимых дорожных знаков, нарушение расстояния видимости дорожных знаков»,— отметили в ГИБДД.

По данным транспортной прокуратуры, грузовику нанесены технические повреждения, железнодорожная инфраструктура не повреждена. Егоршинская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее на регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции Тавда-Лобазиха произошло столкновение лесовоза с пассажирским поездом.

Полина Хабарова

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