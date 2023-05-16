В Свердловской области поезд протаранил лесовоз

В Свердловской области на регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции Тавда-Лобазиха произошло столкновение лесовоза с пассажирским поездом, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, водитель лесовоза «Урал» выехал на регулируемый ЖД переезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с локомотивом пригородного пассажирского поезда, следующим по маршруту Устье-Аха — Тавда. Пострадавших при инциденте нет. Водитель лесовоза пояснил, что при пересечении переезда не заметил запрещающий сигнал светофора и не услышал звук приближавшегося локомотива.

В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ (нарушение правил проезда железнодорожных переездов). Ему грозит штраф размере пяти тыс. руб. или лишение водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев.

Ранее этот ЖД переезд стал регулируемым после столкновения автомобиля Mercedes и поезда.

Полина Хабарова

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