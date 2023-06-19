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Коммерсантъ FM
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Режим ЧС введен в Буйнакске после ливня с градом

Городская администрация Буйнакска ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий прошедшего в этом дагестанском городе 17 июня ливня с градом.

В субботу в городе был введен режим повышенной готовности и сформированы оперативные рабочие группы для сбора информации о пострадавших от стихийного бедствия. Сегодня, 19 июня, было вынесено постановление об отмене режима повышенной готовности и введении на территории города режима ЧС.

По информации мэрии, по состоянию на 18:00 воскресенья в городскую администрацию поступило свыше 2 тыс. заявлений от жителей Буйнакска, чьи жилища пострадали от стихии, с просьбами о помощи в ликвидации ее последствий.

Сегодня о работе по оценке ущерба, нанесенного ливнем с градом, главе Дагестана доложил глава регионального МЧС Нариман Казимагамедов. К утру понедельника было обследовано 750 домовладений, составлены акты по 33 многоквартирным домам.

Объекты жизнеобеспечения населения в городе функционируют в штатном режиме, доложил глава спасательного ведомства.

В воскресенье стало также известно, что из-за схода селевого потока на питающем город водоводе произошел разрыв трубы. Подача воды в город была приостановлена.

МЧС предупредило жителей Буйнакска о запуске беспилотников над территорией города для видеофиксации повреждений кровли жилых помещений. Ведомство обратилось к горожанам с убедительной просьбой «отнестись с пониманием» к проводимым работам.

О последствиях разлива реки Мацеста — в материале «Ъ» «В городе Сочи ливневые ночи».

Юлия Рыбина, Махачкала

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