«Армтек» готовит место под автозапчасти

Дистрибутор автомобильных запасных частей ГК «Армтек» и PNK group заключили сделку по аренде помещения на 12,5 тыс. кв. м в индустриальном парке «PNK парк Шушары 3». Склад потребовался в связи с ростом объемов поставок и необходимостью улучшить логистику по Петербургу и Ленобласти. Эксперты отмечают, что для дистрибуторов автозапчастей вопрос потребности в помещении стоит особенно остро и бизнес старается арендовать помещения на этапе строительства из-за дефицита качественной недвижимости в данном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Склад потребовался в связи с ростом объемов поставок автомобильных запчастей и необходимостью улучшить логистику по Петербургу и Ленобласти

Фото: «Логопарк Шушары» Склад потребовался в связи с ростом объемов поставок автомобильных запчастей и необходимостью улучшить логистику по Петербургу и Ленобласти

Фото: «Логопарк Шушары»

ГК «Армтек» арендовала 12,5 тыс. кв. м в строящемся складском комплексе в логопарке «PNK Парк Шушары 3». Как пояснили в NF Group, выступающей консультантом сделки, дистрибутор займет часть площади в пятом строящемся корпусе с собственным выездом на Николаевский проезд. Заместитель начальника управления логистики ГК «Армтек» Александр Терехов уточнил «Ъ-СПб», что компания планирует до конца 2023 года начать работы на новом складе. Сейчас ГК арендует мощности по соседству — склад Nordway (Московское шоссе, 161), там находится распределительный центр ГК «Армтек». Компания давно искала возможности для расширения.

«Мы переезжаем на новый склад класса “А”, что позволит повысить уровень сервиса для наших партнеров в Северо-Западном округе: увеличить ассортимент товара на складе, сократить сроки обработки заказов, повысить качество при отгрузке»,— прокомментировал Александр Терехов.

ГК «Армтек» является дистрибутором автомобильных запасных частей. По данным с сайта, товарное предложение включает более 40 млн артикулов запасных частей для американских и европейских автомобилей — Volvo, Renault, Man, DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, Freightliner, International и других. ГК насчитывает около 30 представительств в России, Республиках Беларусь и Казахстан, а также имеет 155 тыс. кв. м автоматизированных складов, 175 магазинов.

«PNK парк Шушары-3» расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга (в 3 км от КАД и в 17 км от международного аэропорта «Пулково»). В данный момент на территории уже построено и введено в эксплуатацию четыре промышленных здания. Предполагается строительство еще трех объектов. В итоге общая площадь текущих и будущих зданий составит порядка 430 тыс. кв. м. В мае 2023 года в данном логопарке работающая в аналогичном сегменте «Шате-М плюс» (см. “Ъ” №78 от 04.05.2023) сняла 10 тыс. кв. м в строящемся складе.

Арендную ставку участники сделки не раскрыли. Старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер предположил, что она может быть в диапазоне 690–730 рублей за «квадрат» в месяц (включая НДС и эксплуатационные расходы). По его словам, на сегодняшний день активный спрос на складские объекты наблюдается со стороны компаний e-commerce, дистрибуторов продуктов питания и дистрибуторов автозапчастей. «Однако большинство из них не могут найти для себя объекты из-за сложившегося на рынке Петербурга дефицита качественных складских помещений площадью 10–12 тыс. кв. м. “PNK парк Шушары 3” был выбран в первую очередь из-за удобной локации с точки зрения логистики: запчасти привозятся в РЦ ГК “Армтек” со всей России, и оттуда уже отправляются по магазинам и автосервисам Петербурга»,— подчеркивает Кирилл Вечер.

По словам руководителя отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филиппа Чайки, при текущей нулевой вакансии на рынке качественной индустриально-складской недвижимости компании вынуждены арендовать объекты на этапе строительства. «Дистрибуторы товаров народного потребления традиционно остаются одним из самых активных сегментов с точки зрения спроса складских площадей наряду с логистическими и транспортными компаниями. Это легко объяснимо: внутренний спрос сохраняется, рынки развиваются»,— комментирует господин Чайка.

Согласно подсчетам заместителя директора по работе с корпоративными клиентами NF Group Маргариты Афлетуновой, в первом квартале 2023 года основной спрос на качественные складские площади в Петербурге формировали не транспортные и логистические компании, как в прошлом году, а компании-дистрибуторы: «На их долю пришлось до 62% от общего объема сделок, или 63,5 тыс. кв. м. Мы видим, что по итогам полугодия тренд будет скорректирован в сторону e-com игроков».

Алла Михеенко