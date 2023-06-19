Пострадавшие от непогоды жители Краснодарского края получат от властей единовременные выплаты

Жители пострадавших от непогоды домов получат единовременные выплаты. В частности, 684 человека получат по 10 тыс. руб., 576 человек — по 50 тыс. руб. за частичную утрату имущества, 8 — по 100 тыс. руб. за полную утрату имущества. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас оценочные комиссии подтвердили факт подтопления 1590 домовладений в 16 муниципалитетах Краснодарского края.

К вечеру 19 июня в среднем течении реки Кубани на территории Усть-Лабинского и Кавказского районов начал подниматься уровень воды. Сейчас остаются подтопленными одна придомовая территория в Лабинске, четыре — в поселке Прикубанский и две — в Кропоткине. Работы по откачке воды продолжаются. По данным оперштаба Кубани, в Апшеронском районе после ливня также отмечается резкий подъем воды в реке Хадажка. В Мостовском районе резко вырос уровень воды на реках Кызыл-Бек, Угольная, Андрюк и Ходзь. Выставлены посты наблюдения, о подъемах докладывают ответственные дежурные.

Олег Исаев

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