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В результате обстрела села в Грайворонском округе Белгородской области пострадали три домовладения

Под обстрел украинских силовиков попало село Пороз Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна»,— рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Окраины Пороза находятся в километре от украинской границы. Информацию об обстреле села РСЧС распространила в 17:02.

Что происходит в Черноземье в связи со спецоперацией на Украине 19 июня — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин

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