Услуги зарубежного туризма в Свердловской области в мае подорожали на 17,5%

Годовой темп прирост цен на услуги в сфере зарубежного туризма в Свердловской области вырос с 5,33% до 22,86% с апреля по май. Как пояснили в пресс-службе уральского ГУ Банка России, несмотря на майскую жару на Урале, спрос свердловчан на курортный отдых оказался выше, чем годом ранее. В результате ускорился годовой рост цен на поездки за границу. В первую очередь, это коснулось путевок в Турцию.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Шарм-эль-Шейх

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» писал, по оценке участников рынка за год стоимость зарубежных туров выросла почти вдвое, внутренних — в среднем на 10–20%. При этом глубина продаж сильно сократилась — вместо раннего бронирования уральцы предпочитают покупать туры с ближайшими датами вылета.

Кроме того, заметно ускорился годовой рост цен на российское побережье Черного моря. «В условиях ограниченного числа прямых рейсов за границу выросла нагрузка на внутренние транзитные маршруты и альтернативные туристические направления. Это привело к увеличению годовых темпов прироста цен на железнодорожные билеты»,— пояснили в ЦБ.

Экскурсионные услуги в регионе подорожали на 41%. В целом инфляция в Свердловской области в мае подросла до 2,7% после 2,3% в апреле. Причиной стало повышение потребительской активности на некоторых рынках, повышение спроса на услуги туризма и транспорта.

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