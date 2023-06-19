Компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Зеленодар», л. 2 и л. 4а!

15 июня 2023 года строительная компания «АСК» начала выдачу ключей собственникам жилого комплекса «Зеленодар»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В прошлом году получили ключи от своих квартир дольщики литеров 1 и 4б, в которых в общей сложности уже живет более 600 семей, среди которых 100 обманутых дольщиков предыдущего застройщика.

Весь процесс выдачи ключей организован на территории жилого комплекса для удобства дольщиков. Собственники могут задать все вопросы представителям отдела клиентского сервиса и управляющей компании, установить приложение от AVA Group, которое позволит подавать показания счетчиков, оставлять заявки на вызов мастера и взаимодействовать с управляющей компанией онлайн.

В этот раз осмотр и прием квартир проводится с применением электронного чек-листа, а также по предварительной записи через специальную платформу — это новая цифровая разработка холдинга AVA Group, компании AVACORE. Внедрение электронных платформ упростило процесс получения ключей и помогает собственникам не упустить важные детали при осмотре квартиры.

ЖК «Зеленодар» расположен в микрорайоне Северный города Краснодара. На территории комплекса есть все необходимое: спортивные и детские площадки, зоны отдыха, парковки, коммерческие помещения, где расположатся магазины, салоны красоты, детские развивающие центры.

Поздравляем жителей с новосельем. Желаем быстрого ремонта, легкого обустройства и счастливой жизни в новой квартире!

Читайте нас в Telegram

16+. Застройщик ООО «МОДО КАПИТАЛ» https://avagroup.ru/

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/