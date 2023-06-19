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Депутат Госдумы Альшевских предложил изменить закон, чтобы признать Ельцин Центр иноагентом

Депутат Госдуды от Свердловской области Андрей Альшевских опубликовал сообщение Минюста о невозможности признания Ельцин Центра иностранным агентом в соответствии с федеральным законом №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Для решения ситуации депутат предложил «править ФЗ» и пообещал обсудить инициативу с коллегами.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, о проведении проверки Ельцин Центра Минюстом стало известно 15 июня. В организации к этому сообщению отнеслись спокойно, отметив, что не видят оснований для включения в список иностранных агентов. На маловероятность признания организации иноагентом «Ъ-Урал» указывал и юрист Георгий Краснов. Он пояснял, что на Ельцин Центр не распространяются многие обязанности, «которые лежат на рядовых НКО», а особый статус юрлица ограждает его от конъюнктурных политических изменений и нападок отдельных публичных лиц.

В последнее время Ельцин Центр регулярно подвергается критике со стороны различных деятелей культуры, политиков и журналистов. Так, в прошлом году депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман назвал его храмом тоталитарной секты либералов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил заменить его на Центр патриотического воспитания. Закрыть центр требовал и лидер свердловских коммунистов, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.

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Фотогалерея

Чем занимается Ельцин Центр

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Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фестиваль «Остров 90-х»

Фестиваль «Остров 90-х»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка фотографа Юрия Роста

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка фотографа Юрия Роста

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в &quot;Ельцин-центре&quot;

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в "Ельцин-центре"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Сад трав около Ельцин-центра

Сад трав около Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Фото: Влада Ташлыкова

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Фото: Юрий Феклистов / Ельцин Центр

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

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Посетители в музее первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фестиваль «Остров 90-х»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Церемония награждения Народной премии E1.RU

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка артефактов из коллекции журналиста Александра Кушнира «Поколение дворников и сторожей»

Фото: Елена Медведева

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Картина Владислава Мамышева-Монро «Горбачев» в музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка фотографа Юрия Роста

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: вдова Бориса Ельцина наина Ельцина, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на церемонии в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония открытия Музея первого президента России Бориса Ельцина. Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина на церемонии в "Ельцин-центре"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссия в книжном магазине «Пиотровский»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Презентация книги «Власть и деньги» ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Посетитель на постоянной экспозиции в Музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Фестиваль «Старый новый рок». Зрители во время выступления группы Нейромонах Феофан.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка «Борис Ельцин: в галстуке и без»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители на выставке «Авангард. На телеге в XXI век»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

VII Фестиваль Современной еврейской культуры

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музыкальный фестиваль Ural Music Night-2021 (Уральская ночь музыки)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Сада трав на площадке у Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Сад трав около Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Дискуссии по книге Петра Авена «Время Березовского»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин из коллекции Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом) «Выбрал дорогу — не сворачивай»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», которую написал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Открытие выставки Федора Телкова «Право веры» — визуального исследования современного старообрядчества

Фото: Влада Ташлыкова

Встреча съемочной группы фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Предприниматель Антон Баков (справа) во время презентации книги «Государство — это ты»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Выставка картин «Выбрал дорогу — не сворачивай!» из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (объявлен иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый благотворительный теннисный турнир «Победим вместе», организованный Президентским центром Бориса Ельцина и Федерацией тенниса России. Анастасия Мыскина, Татьяна Юмашева и Елена Дементьева

Фото: Юрий Феклистов / Ельцин Центр

Церемония открытие Музея первого президента России Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

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