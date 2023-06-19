Депутат Госдумы Альшевских предложил изменить закон, чтобы признать Ельцин Центр иноагентом

Депутат Госдуды от Свердловской области Андрей Альшевских опубликовал сообщение Минюста о невозможности признания Ельцин Центра иностранным агентом в соответствии с федеральным законом №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». Для решения ситуации депутат предложил «править ФЗ» и пообещал обсудить инициативу с коллегами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, о проведении проверки Ельцин Центра Минюстом стало известно 15 июня. В организации к этому сообщению отнеслись спокойно, отметив, что не видят оснований для включения в список иностранных агентов. На маловероятность признания организации иноагентом «Ъ-Урал» указывал и юрист Георгий Краснов. Он пояснял, что на Ельцин Центр не распространяются многие обязанности, «которые лежат на рядовых НКО», а особый статус юрлица ограждает его от конъюнктурных политических изменений и нападок отдельных публичных лиц.

В последнее время Ельцин Центр регулярно подвергается критике со стороны различных деятелей культуры, политиков и журналистов. Так, в прошлом году депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман назвал его храмом тоталитарной секты либералов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил заменить его на Центр патриотического воспитания. Закрыть центр требовал и лидер свердловских коммунистов, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.

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