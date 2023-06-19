С 20 июня будет восстановлено движение поездов между Сочи и Абхазией

Движение поездов «Ласточка» между Сочи и Гагрой, прерванное из-за ликвидации последствий сильных ливней, будет восстановлено с 20 июня, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Железнодорожное сообщение между городами было приостановлено для ремонта инфраструктуры на перегоне Гагра–Цандрипш Абхазской железной дороги.

Как сообщалось ранее, по маршруту курсируют две пары поездов. Состав отправляется из Гагры в 07:30, прибывая на станцию Сочи в 11:34. В обратный путь поезд отбывает в 11:54, возвращаясь в Гагру в 15:00.

Одна пара «Ласточек» ходит по сокращенному маршруту Гагра – Аэропорт Сочи. Поезд отправляется из Абхазии в 15:15. В аэропорт состав прибывает в 18:09. Обратно электричка отбывает в 18:52, прибывая в Гагру в 21:40.

Анастасия Назарова