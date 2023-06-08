Первый поезд «Ласточка» запущен по маршруту Сочи-Гагра 8 июня

Компания ОАО «РЖД» запустила электричку из Сочи в Гагру 8 июня, сообщает пресс-служба СКЖД. По маршруту будут ходить пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов Фото: Сергей Иванов

Новый маршрут будет обслуживаться двумя парами поездов. Отправление из Гагры планируется в 07:30, прибытие на станцию Сочи в 11:34. В обратном направлении поезд будет отбывать в 11:54, прибывая в Гагру в 15:00.

Одна из пар «Ласточек» будет курсировать по сокращенному маршруту Гагра – Аэропорт Сочи. Поезд по этому направлению будет отправляться из Абхазии в 15:15. В аэропорту состав будет в 18:09. Обратно электричка будет направляться в 18:52 с прибытием в Гагру в 21:40.

«Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться непосредственно в самом поезде на станции Весёлое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш»,— сообщает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова