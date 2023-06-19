Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты на медведя в Кстовском округе

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после убийства медведя в ходе незаконной охоты, сообщили в региональном управлении МВД. В животное стрелял сотрудник центрального аппарата областного министерства лесного хозяйства области, по подозрению в браконьерстве был задержан главный специалист ведомства Андрей Сизов.

С заявлением в полицию обратился охотовед. Он рассказал, что около деревни Красногорки в Кстовском округе застрелили медведя. Полицейские обнаружили в лесу автомобиль и тушу животного рядом. Из салона машины при проверке были изъяты патроны и гильзы.

Весенняя охота на медведей в регионе в этом году была разрешена с 21 марта до 10 июня. Животное убили 17 июня.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Елена Ковалева