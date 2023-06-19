Сотрудника нижегородского минлесхоза уволят за браконьерство

Министерство лесного хозяйства проводит проверку после убийства медведя в ходе незаконной охоты в Нижегородской области. По данным ведомства, стрелял сотрудник центрального аппарата министерства. В минлесхозе сообщили, что он будет уволен, а в полицию направлено заявление.

Медведя застрелили 17 июня в охотничьих угодьях у деревни Красногорки в Кстовском районе. Животному было пять лет

По данным Telegram-канала NiMash, охотник, убивший медведя — главный специалист минлесхоза Андрей Сизов, он задержан.

Весенняя охота на медведей в Нижегородской области в этом году была разрешена с 21 марта до 10 июня. Разрешения на добычу зверя в общедоступных охотничьих угодьях выдавали по результатам жеребьевки.

Анастасия Еремина