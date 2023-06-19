Сбербанк выдал первую промышленную ипотеку компании из Свердловской области

Сбербанк выдал первый кредит в рамках государственной программы «Промышленная ипотека» компании из Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе банка, заем по ставке 5% готовых получил производитель вторичной полимерной гранулы «Пластвариант» из Арамили. Продукция компании используется для выпуска изделий, применяемых в различных отраслях промышленности, розничной и оптовой торговле. Компания взяла в ипотеку производственные площади, которые ранее арендовала для своего бизнеса.

Как на прошлой неделе заявлял заместитель начальника уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, всего в регионах Урала предоставлено 11 кредитов по программе промышленной ипотеки на общую сумму чуть более 600 млн руб. «Практически во всех уральских регионах эти кредиты есть. Не в обиду будет сказано, пока нет выданных кредитов в Свердловской области — всего несколько заявок находится на рассмотрении»,— отмечал он на общественных консультациях по вопросам обзора ДКП.

Программа промышленной ипотеки была запущена в сентябре 2022 года. Механизм предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных платежей. Максимальная сумма льготного кредита — до 500 млн руб. по ставке 3% годовых для технологических компаний и 5% для остальных заемщиков. На реализацию программы с 2022 по 2025 год в федеральном бюджете заложено более 970 млн руб. Кроме Сбербанка предоставлять промышленную ипотеку могут еще 15 кредитных организаций.

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