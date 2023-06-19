Суд обязал минтранс Кубани скорректировать проект альтернативной трассы на Сочи

Апшеронский водоканал через суд обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани скорректировать проектную документацию по строительству трассы Черниговское — Дагомыс из-за того, что один из ее участков попал в охранную зону водозабора реки Серебрячка. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

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Апшеронский водоканал, являющийся гарантирующей организацией в области холодного водоснабжения семи городских и сельских поселений района, заявил в суде, что строительство автомобильной дороги село Черниговское — поселок Дагомыс осуществляется в границах зон санитарной охраны водозабора на реке Серебрячка.

Строительство трассы Черниговское — Дагомыс ведется целях создания полноценного альтернативного подъезда к Сочи. Ранее сообщалось, что стоимость объекта составляет 13,2 млрд руб. Дорога строится по заказу министерства взамен грунтовой лесовозной в ущелье реки Серебрячка вдоль водозабора.

Истец заявил, что в проектной документации отсутствуют сведения о существовании зон санитарной охраны водозабора, не разработаны мероприятия по его сохранению на период строительства и эксплуатации автодороги, отсутствуют предусмотренные нормативными актами согласования, а проектные решения нарушают требования Водного кодекса и СанПиНа. Водоканал пытался уладить вопрос с ведомством, но, не добившись результата, обратился в суд с требованием обязать его внести изменения в проектную документацию.

Как следует из материалов дела, проблема заключается в том, что проект предусматривает строительство водопропускных труб в зоне санитарной охраны водозабора и сброс неочищенных поверхностных сточных вод туда. Кроме того, истец указал, что в этом районе запланировано строительство подпорной стены и моста, однако это не согласовано с санэпиднадзором и не обосновано расчетами, которые бы подтвердили, что в результате этих работ качество воды в створе водозабора не ухудшится.

Рассмотрев требования водоканала, суд признал бездействие кубанского минтранса незаконным и обязал его внести требуемые изменения в проект. В законную силу решение пока не вступило.

Михаил Волкодав

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