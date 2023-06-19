Мэрия Сочи обжалует отказ во взыскании 311 млн рублей с застройщика ЖК «Измайловский парк»

Власти Сочи намерены обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края об отказе во взыскании 311 млн руб. убытков с застройщика «Мацестареалстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК-измайловский-парк-сочи.рф Фото: ЖК-измайловский-парк-сочи.рф

«К подаче готовится апелляционная жалоба»,— сообщили «Ъ-Кубань» в департаменте инвестиций и развития малого среднего предпринимательства администрации Сочи.

По данным администрации курорта, в декабре 2006 года между администрацией Сочи и ОАО «Мацестинский чай» был заключен договор инвестирования в строительство многофункционального жилого комплекса «Измайловский парк» по улице Измайловской в Хостинском районе города-курорта. В качестве компенсации за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру инвестор обязался передать в муниципальную собственность 7,2% общей площади квартир в объекте.

В 2008 году инвестор уступил свои права и обязанности по исполнению договора в полном объеме ООО «Мацестареалстрой». Застройщик построил жилой объект, который включает в себя три многоквартирных жилых дома и который был введен в эксплуатацию на основании разрешения от 22 апреля 2022 г.

В департаменте инвестиций и развития МСП администрации Сочи отметили, что новый инвестор не исполнил обязательства по передаче в муниципальную собственность 7,2% общей площади квартир. Инвестору была направлена соответствующая досудебная претензия с предложением уплатить в городской бюджет 311 млн руб. в случае документально подтвержденной невозможности исполнить договорные обязательства в натуре.

Далее мэрия Сочи подала в арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление о взыскании с застройщика убытков, причиненных вследствие неисполнения инвестиционного договора. Однако краевой суд во взыскании убытков с застройщика администрации Сочи отказал. Согласно материалам дела, суд пришел к выводу, что наличие со стороны ООО «Мацестареалстрой» неправомерных действий по неисполнению условий инвестиционного договора доказано не было. Кроме того, не был установлен и факт возникновения у городской администрации убытков в виде рыночной стоимости неполученного имущества.

Андрей Пугачев