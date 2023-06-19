Маршрут автобуса №22 продлят до ЖК «Самолет» в Краснодаре

Автобус №22 будет продлен до ЖК «Самолет» в Краснодаре. Первый рейс по обновленному маршруту пройдет 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее автобус №22 доезжал только до ЖК «Мирный город» в районе Западного обхода. Власти рекомендуют заранее планировать свои маршруты на данном участке.

С 10 июня маршрут троллейбуса №4 продлили до Немецкой деревни. Ранее он шел от вокзала «Краснодар-1» до улицы Круговой. Теперь он проходит до улицы Венецианской в Немецкую деревню. На данном участке будут ходить троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода, поэтому строить дополнительные контактные сети не придется.

Олег Исаев

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