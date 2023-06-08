Маршрут троллейбуса №4 продлят до Немецкой деревни в Краснодаре с 10 июня

Троллейбус №4, ранее шедший от вокзала «Краснодар-1» до улицы Круговой, продлят до улицы Венецианской в Немецкую деревню. Первый рейс по обновленному маршруту намечен на 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Троллейбус №4 пройдет по улицам Мира, Октябрьской, Северной, имени Академика Трубилина, Красных Партизан и Западному обходу.

По обновленному маршруту будут ходить троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода, поэтому строить дополнительные контактные сети не придется.

Ранее жители Немецкой деревни выступили против отмены школьных автобусов и более 500 человек подписали коллективное обращение.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram