Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие осужденным по делам об экстремизме и терроризме уходить на спецоперацию

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, которые исключают осужденных или тех, против которых ведется предварительное расследование, по статьям о призывах к экстремизму и терроризму, из перечня лиц, освобождаемых от уголовной ответственности при участии в военной операции России на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости».

Поправки затронут статьи:

о публичных призывах к экстремистской деятельности, террористическом акте, захвате заложников и международном терроризме (ст. 280, 205, 206 и 361 УК РФ),

о незаконном обращении с ядерными материалами (220 УК РФ),

о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ст. 131-135 УК РФ),

за угон воздушных судов (ст. 211 УК РФ),

о госизмене и шпионаже (ст. 275 и 276 УК РФ),

о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ),

о захвате власти и вооруженном мятеже (ст. 278 и 279 УК РФ),

о диверсии (ст. 281 УК РФ),

об организации незаконного вооруженного формирования и участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам России (ст. 208 УК РФ).

Поправки также затронут военнослужащих, которые проходят службу во время военного положения или мобилизации, которые совершили преступления и в отношении которых проходит предварительное расследование.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности совершивших преступления небольшой и средней тяжести и заключивших контракт на военную службу с Минобороны во время мобилизации и военного положения.

Олеся Павленко