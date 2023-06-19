Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле запретили купание возле Октябрьского и Юбилейного мостов

Мэрия Ярославля опубликовала перечень мест на водоемах, где запрещено купаться в 2023 году. Соответствующий список разместила пресс-служба мэрии.

Фото: Дарья Петерсон

Фото: Дарья Петерсон

Потенциально опасными для купания признаны часть Волги под Юбилейным мостом в районе Тутаевского шоссе, в районе Октябрьского моста (Тверицы), в районе Павловского парка. Также запрещено купаться в Которосли: в районе Толбухинского моста, улицы Магистральной, нового и старого мостов на Которосльной набережной, Комсомольского моста.

В перечень запрещенных мест включили обводненные карьеры в районе бывшей территории завода «Альтаир», улицы Шевелюха, улицы Папанина и пруды в Петропавловском парке (в районе школы №32 и церкви Петра и Павла).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области есть дефицит организованных пляжей.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...