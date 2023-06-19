В Ярославле запретили купание возле Октябрьского и Юбилейного мостов

Мэрия Ярославля опубликовала перечень мест на водоемах, где запрещено купаться в 2023 году. Соответствующий список разместила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Потенциально опасными для купания признаны часть Волги под Юбилейным мостом в районе Тутаевского шоссе, в районе Октябрьского моста (Тверицы), в районе Павловского парка. Также запрещено купаться в Которосли: в районе Толбухинского моста, улицы Магистральной, нового и старого мостов на Которосльной набережной, Комсомольского моста.

В перечень запрещенных мест включили обводненные карьеры в районе бывшей территории завода «Альтаир», улицы Шевелюха, улицы Папанина и пруды в Петропавловском парке (в районе школы №32 и церкви Петра и Павла).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области есть дефицит организованных пляжей.

Алла Чижова