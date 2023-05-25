В Ярославской области есть дефицит организованных пляжей

В Ярославской области в 2022 году было организовано и официально разрешено для купания только 7 пляжей. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный пляж в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Центральный пляж в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По два официальных пляжа было в Ярославле и Переславле, по одному — в Тутаевском, Угличском и Гаврилов-Ямском районах. Причем еще 4 года назад, в 2019 году, в регионе было 40 официально разрешенных мест для массового купания.

«Дефицит организованных пляжей провоцирует людей использовать для плавания места, не предназначенные для этих целей, где не обеспечивается требуемый уровень безопасности»,— констатировал заместитель ярославского губернатора Андрей Колядин.

Количество официально открытых пляжей в 2023 году пока окончательно не определено. Планируется открыть два места в Борисоглебском районе, 7 мест массового отдыха у водоемов в Рыбинском МР. В МЧС объявили, что проведут закупку, чтобы открыть два общественных спасательных поста в Тутаевском и Пошехонском районах.

Андрей Иванов