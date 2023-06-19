Фонд президентских грантов выдаст общественникам Черноземья еще почти 107 млн рублей

По итогам второго в 2023 году конкурса на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Фонд президентских грантов выдал НКО из регионов Черноземья 106,8 млн руб. на 80 проектов. Они касаются сохранения исторической памяти, пропаганды здорового образа жизни, науки и образования, соцзащиты.

Больше всего проектов поддержано в Белгородской области — 30 проектов на 22,3 млн руб. С учетом софинансирования сумма расходов составит 39,4 млн. Крупнейший стал проект по организации военно-спортивного испытания «Путь силы 2024: оборона» — областного чемпионата «с элементами современной гражданской обороны для молодежных команд в роли военных спасателей». Каждый его участник получит навыки аварийно-спасательной работы в условиях военных действий. На проект планируется потратить 5,6 млн, в том числе 2,9 млн гранта.

Больше всего средств получат липецкие общественники. Фонд одобрил им 11 проектов на 24,2 млн руб. С учетом софинансирования эта сумма вырастет до 37,5 млн. Больше всего средств выделяется на восстановление ветряной мельницы в селе Лебяжье Добровского района — 4,9 млн (общая сумма – 5,5 млн). При этом наибольших расходов потребуется на центр общественных оздоровительных практик «серебряного волонтерства»: всего 8,8 млн, из них 4,7 млн гранта.

Наибольшую общую сумму потратят на воронежские проекты. Всего с учетом софинансирования на 12 проектов выделяется 46,5 млн руб. Фонд выдаст на них 23,9 млн. Крупнейший — турнир трех наук, который привлек 4,2 млн гранта, а в целом стоит 12,3 млн.

В Курской области победителями стали 15 проектов. Фонд им выделит 17,6 млн руб., общая сумма составит 29,7 млн. По 3,1 млн гранта получат проект «СПАС — помощь животным из приграничных районов Курской области» (общая сумма — 4,1 млн) и организаторы антифашистского форума «Формула Победы» (4,6 млн). Крупнейшим стал проект клуба адаптивной физической культуры и спорта «Оазис» — ему выделяют 2,9 млн при общем финансировании 6,3 млн.

Тамбовским общественникам одобрено десять проектов на 12,7 млн руб. Общая сумма с учетом финансирования составит 23,6 млн. Наибольшую поддержку Фонд предоставил на увековечение памяти «о каждом защитнике родины» по проекту «За строкой Книги Памяти» — 3,9 млн (общая сумма — 6,6 млн). Однако самым дорогим стал проект «Война глазами детей», направленный на сохранение исторической преемственности и патриотическое воспитание детей «через привлечение молодежи к изучению судеб детей войны», родившихся в 1928–1945 годах. Фонд выделяет 2,9 млн, общая сумма — 7,4 млн.

Меньше всего проектов поддержано в Орловской области. Фонд одобрил всего два, выделив на них 6,1 млн. Общая сумма затрат составит 10 млн. За 8,3 млн, в том числе 5,2 млн гранта, планируется организовать хоспис на дому. Еще 1,7 млн (972 тыс. гранта) потребуется на организацию физиотерапии для детей с нарушениями развития.

На первом конкурсе общественники Черноземья получили 160,8 млн руб. Тогда был одобрен 81 проект.

Какие культурные проекты общественники заявили для «освобождаемых территорий» — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На Донбасс возвращают цивилизацию».

Александр Прытков

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