Фонд президентских грантов выдал общественникам Черноземья почти 161 млн рублей

По итогам первого в 2023 году конкурса на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Фонд президентских грантов выдал НКО из регионов Черноземья 160,8 млн руб. на 81 проект.

Наибольшую поддержку получили белгородские общественники. Им одобрено 40 проектов с выделением 53,5 млн руб. Крупнейшим стал проект «Жизнь без барьеров», софинансирование которому составит 4,99 млн.

В Воронежской области поддержаны 16 предложений, на которые выделено 35,3 млн руб. Набольшую поддержку получил проект регионального центра оперативной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и лишившимся крова «Странноприимица» — 4,99 млн.

Липецкие общественники получили 34,2 млн руб. на 18 проектов. Крупнейшим стал «Покров заботы», помогающим детям с тяжелыми заболеваниями. Ему выделено 4,92 млн.

В Курской области Фонд поддержал 11 проектов на 16,6 млн руб. Больше всего выделено фонду «Искорка надежды» на проект «Шаг за шагом» для помощи семьям, в которых есть дети с задержкой психического развития — 4,97 млн.

НКО Орловской области получили 14,2 млн руб. на реализацию девяти проектов. Из них 3,8 млн составила поддержка «Горизонтов взрослой жизни», предполагающих помощь в адаптации детей-сирот.

Меньше всего проектов и средств получили тамбовские организации — четыре на 7 млн руб. При этом более половины — 4 млн — пришлось на создание вещевого центра.

Среди проектов Черноземья есть и связанные с беженцами и переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик. Например, курский «Правомобиль ДНР» получил 3,6 млн руб. на предоставление «доступной, бесплатной и квалифицированной юридической помощи жителям городов и районов ДНР». А белгородский семейный палаточный лагерь «Пятки из палатки» в третьем сезоне предполагает интеграцию семей из ДНР и ЛНР в «единую "семью" народов России, многие из которых вынуждены были оказаться в статусе "беженцев" на территории Старого Оскола и Белгородской области». На этот проект Фонд выделил 642 тыс. руб.

Какие культурные проекты НКО макрорегиона реализуют для «освобождаемых территорий» — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На Донбасс возвращают цивилизацию».

Александр Прытков

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