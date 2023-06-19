В Молдавии начались военные учения резервистов

Минобороны Молдавии сообщило о старте плановых учений резервистов. Они пройдут с 19 по 23 июня. В ведомстве предупредили, что на автомобильных трассах будет появляться боевая техника.

«С 19 по 23 июня Национальная армия проводит учения с резервистами Вооруженных сил. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии»,— сказано в сообщении Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве добавили, что на фоне учений военную технику переместят из военных частей в учебные центры. Учения проходят в соответствии с требованиями о резерве вооруженных сил и с планом подготовки национальной армии в 2023 году.

Первые учения резервистов в этом году начались в апреле. Согласно плану, они пройдут в четыре раунда: в апреле, мае, июне и сентябре.

Олеся Павленко