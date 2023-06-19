«Хорошо бы нашелся человек, который избавил бы ее от поэта»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о версиях гибели поэта и причастности к этому Лили Брик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ

Сегодня Лубянский проезд, дом №3 — музей Владимира Маяковского. Возможно, его откроют нынешним летом после длительной реставрации. Здесь в квартире 12 у поэта был рабочий кабинет, и здесь же он застрелился в 1930 году. До сих пор не утихают споры, сам он покончил с собой или его застрелили…

В пользу первой версии говорит многое. Как раз в 30-м его коллеги всерьез заговорили, что он не только окончательно исписался, но и давно не представляет из себя «того самого» Маяковского, рупора революции.

Провалилась его выставка «Двадцать лет работы», его пьеса «Баня», к нему прочно приклеился ярлык «Попутчик советской власти». Маяковский был явно угнетен, подавлен. Плюс его личная жизнь… Отношения с семейством Брик, его ненаглядной Лилей, уже не были такими страстными. Да и Лиля вместе с мужем Осипом всегда рассматривали его в первую очередь как дойную корову.

«Купи мне рейтузы розовые — три пары, рейтузы черные — три пары, чулки дорогие, иначе порвутся»,— писала ему Лиля в Париж. Она жила на его гонорары. Кстати, первой женщиной-владелицей собственного автомобиля в Москве стала тоже Лиля Брик. И опять на деньги Маяковского.

Он безумно ревновал ее, а она говорила: «Володе полезно страдать, вот он помучается и напишет хорошие стихи»… За год до смерти Маяковский пытался выехать во Францию, что бы сделать предложение художнице Татьяне Яковлевой, но ему не дали визу. А в день своей смерти в очередной раз уговаривал актрису Веронику Полонскую выйти за него замуж. Он и до этого умолял ее бросить супруга актера Михаила Яншина, ругался, плакал.

Но как и раньше, так и в этот жуткий день ничего не получилось. Полонская дошла до парадной двери и услышала выстрел… Чуть ли не первым на месте происшествия оказался руководитель ОГПУ Яков Агранов, которого называли «палачом русской интеллигенции». Интересно, что его любовницей на тот момент была та самая Лиля Брик… Как-то она пожаловалась Агранову, что Маяковский изводит ее и хорошо бы нашелся человек, который избавил бы ее от поэта…