«С автомобилями все пока иначе»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, как меняется российский автопром из-за ухода иностранных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время ПМЭФ мы узнали много любопытного про нашу экономику. В частности, на самом высоком уровне было сказано, что «под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары — только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится — только логотип поменяется».

Вероятно, в каких-то секторах экономики так и произошло — если говорить о котлетах в булочке с кунжутом или, например, одежде. Но с автомобилями все пока совсем иначе. Вот, например, Skoda Rapid, лифтбек, который еще пару лет назад производили в Калуге. Стекла для него выпускали в том же городе — только на другом предприятии. В этом же областном центре работал завод, на котором делали пластиковые бамперы. Алюминиевые блоки для двигателей выпускали в Ульяновске.

Производством кузовных деталей занималось еще одно предприятие — тоже в Калужской области. Большинство из перечисленных заводов принадлежало иностранным компаниям, но трудились на них наши люди, и сырье тоже было отечественным. Или возьмем Skoda Kodiaq, который выпускался в Нижнем Новгороде. Больше чем три десятка «групп деталей» для кроссовера были российскими: шины, топливные баки, части системы выпуска, сиденья.

То есть по факту получается, что автомобили чешской марки были в гораздо большей степени российскими, чем китайские машины, которые привозят к нам в полуразобранном состоянии и у которых, по сути, российская только эмблема: «Москвич», Lada, а в скором времени, как нам обещают, «Волга» или «Ока». Понятно, что со временем производство китайских авто под нашими брендами, вероятно, будет локализовано. Но сегодня утверждение о том, что «только логотип поменялся», в контексте автопрома звучит точно наоборот.