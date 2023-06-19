Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«С автомобилями все пока иначе»

Дмитрий Гронский — о производстве машин в РФ

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, как меняется российский автопром из-за ухода иностранных брендов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время ПМЭФ мы узнали много любопытного про нашу экономику. В частности, на самом высоком уровне было сказано, что «под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары — только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится — только логотип поменяется».

Вероятно, в каких-то секторах экономики так и произошло — если говорить о котлетах в булочке с кунжутом или, например, одежде. Но с автомобилями все пока совсем иначе. Вот, например, Skoda Rapid, лифтбек, который еще пару лет назад производили в Калуге. Стекла для него выпускали в том же городе — только на другом предприятии. В этом же областном центре работал завод, на котором делали пластиковые бамперы. Алюминиевые блоки для двигателей выпускали в Ульяновске.

Производством кузовных деталей занималось еще одно предприятие — тоже в Калужской области. Большинство из перечисленных заводов принадлежало иностранным компаниям, но трудились на них наши люди, и сырье тоже было отечественным. Или возьмем Skoda Kodiaq, который выпускался в Нижнем Новгороде. Больше чем три десятка «групп деталей» для кроссовера были российскими: шины, топливные баки, части системы выпуска, сиденья.

То есть по факту получается, что автомобили чешской марки были в гораздо большей степени российскими, чем китайские машины, которые привозят к нам в полуразобранном состоянии и у которых, по сути, российская только эмблема: «Москвич», Lada, а в скором времени, как нам обещают, «Волга» или «Ока». Понятно, что со временем производство китайских авто под нашими брендами, вероятно, будет локализовано. Но сегодня утверждение о том, что «только логотип поменялся», в контексте автопрома звучит точно наоборот.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...