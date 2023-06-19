Открытый вебинар от компании «Интерлизинг»

20 июня 2023 года в 12:00 по Москве компания «Интерлизинг» проведет бесплатный вебинар на тему: «Лизинг 2023. Просто о сложном».



На вебинаре будем обсуждать как применить лизинг для развития бизнеса, тенденции лизинговой отрасли в 2023 году, преимущества лизинга для бизнеса. А также поднимем важные для предпринимателей вопросы: импортозамещение, поставка техники, параллельный импорт.

Вебинар будет состоять из двух частей. Первая часть посвящена общему знакомству с инструментом финансовой аренды, а вторая – особенностям лизинговой отрасли, аналитике по рынку в разных сегментах, а также способам применения продуктов компании в бизнесе.

Спикером вебинара выступит эксперт с 15-летним опытом работы в лизинговой отрасли Анна Голикова. У всех участников будет возможность задать вопросы спикеру в прямом эфире.

«На вебинаре будет представлена актуальная и полезная информация, которую вы сможете сразу же применить в своем бизнесе», говорит Анна Голикова.

Данный вебинар поможет расширить знания о лизинге всего за два часа.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться вы можете по ссылке или по телефону +7 929 830-96-80 (Виктория), +7 905 938-59-79 (Мария).

ООО «Интерлизинг»