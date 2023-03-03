В Самаре возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее, 27 февраля, во дворе дома в Советском районе стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика. По версии следствия, это произошло «из-за ненадлежащего исполнения условий» муниципального контракта по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными в Самаре. Договор был заключен между департаментом городского хозяйства и экологии администрации города и ООО «Добрые люди».

Ани Айвазян