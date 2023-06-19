Минфин пополнил список офшорных зон недружественными странами

Российский Минфин более чем вдвое (с 40 до 91 государства или территории) расширил список офшорных зон — стран, которые предоставляют льготный налоговый режим или не представляют информацию о проведении финансовых операций. Если ранее в него входили преимущественно «классические» офшоры (Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы), а также ОАЭ, то теперь добавились страны ЕС, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

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Новый перечень, утвержденный приказом Минфина, начнет действовать с 1 июля 2023 года.

Подробнее о причинах и последствиях расширения списка офшоров читайте в материале «Ъ» «Недруг познается в офшоре».