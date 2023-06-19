Комитет обороны Швеции назвал Россию самой серьезной угрозой для безопасности в Европе

Парламентский комитет по обороне Швеции представил министру обороны страны Полу Йонсону доклад, в котором говорится, что Россия представляет самую серьезную угрозу для безопасности Европы в долгосрочной перспективе.

Комитет обороны Швеции предоставляет возможность для консультаций членов шведского правительства с парламентом (Риксдагом) для разработки политики государства в сфере безопасности и обороны. В состав комитета входят члены восьми партий, представленных в парламенте.

«Из-за России в Европе бушует масштабная война. Последствия войны не ограничиваются Украиной. Россия давно считает себя находящейся в конфликте со всем западным миром. Комитет обороны считает, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу европейской и шведской безопасности в долгосрочной перспективе»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

В докладе Россия наряду с Китаем определена в качестве главной угрозы «мировому порядку». По мнению комитета, власти РФ и КНР рассматривают демократию, права человека и принципы верховенства права как экзистенциальную угрозу. При этом в пресс-релизе отмечается, что Китай, в отличие от России, не представляет для Швеции прямой военной угрозы. В то же время «ускорение российско-китайского сотрудничества» подчеркивает связь между европейской и азиатской безопасностью, отмечает комитет.

В пресс-релизе говорится, что в связи с новыми угрозами Швеция пересмотрела свое отношение к членству в НАТО. Комитет подчеркивает, что вступление Швеции в альянс укрепляет обороноспособность страны благодаря более широким возможностям сотрудничества с союзниками. Окончательную версию отчета комитет представит не позднее 26 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства.

Швеция направляла заявку на вступление в НАТО в конце 2022 года совместно с Финляндией. Заявки шведской стороны весной не одобрили Турция и Венгрия. Финляндия официально вступила в альянс в апреле. 4 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что власти Швеции выполнили все поставленные Турцией условия и теперь страна может стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Власти Швеции выразили готовность разместить войска НАТО в стране до вступления в альянс. Шведские чиновники считают, что, размещая военных НАТО на территории страны, они «повышают обороноспособность и безопасность» государства, а также «посылают четкий и недвусмысленный сигнал России».

Эрдни Кагалтынов