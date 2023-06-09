Власти Швеции готовы разместить войска НАТО в стране до вступления в альянс

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон считают, что страна могла бы временно разместить на своей территории войска НАТО еще до официального вхождения в состав Североатлантического альянса. По их словам, подобные переговоры могут начаться в ближайшее время. Возможные сроки размещения натовских военных в Швеции они не уточнили.

«Правительство решило, что Вооруженные силы Швеции могут начать подготовку совместно с НАТО и странами НАТО к проведению совместных операций в будущем. Подготовка, в частности, может заключаться во временном базировании иностранного оборудования, различной военной техники и личного состава на территории Швеции»,— говорится в колонке Ульфа Кристерссона и Пола Йонсона, опубликованной в шведском издании Dagens Nyheter.

Шведские чиновники считают, что, размещая военных НАТО на территории страны, они «повышают обороноспособность и безопасность» государства, а также «посылают четкий и недвусмысленный сигнал России». Министр обороны и премьер-министр Швеции полагают, что Россия является серьезной угрозой для безопасности Швеции и сохранит этот статус и после вступления страны в НАТО.

Швеция направляла заявку на вступление в НАТО в конце 2022 года совместно с Финляндией. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Заявки шведской стороны весной не одобрили Турция и Венгрия. Финляндия с подобными проблемами не столкнулась, и страну официально приняли в НАТО в апреле. Швеция продолжила консультации с венгерской и турецкой сторонами, чтобы добиться вступления в НАТО до конца 2023 года.

4 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что власти Швеции выполнили все поставленные Турцией условия и теперь страна может стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Александр Кислов