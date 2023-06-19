«Россети» подтвердили наличие миллиардных претензий к Дмитрию Аржанову и его команде

Перед передачей в суд резонансного уголовного дела в отношении акционера группы компаний «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и ее бывших управленцев в ПАО «Россети Центр и Приволжье» сообщили, что намерены в суде защищать свои законные интересы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы не располагаем информацией о возмещении причиненного ущерба со стороны обвиняемых лиц»,— сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Ранее в Следственном департаменте МВД РФ завершили расследование дела в отношении Дмитрия Аржанова, бывшего гендиректора ПАО ГК «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его жены Софии и бывшего исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Их обвинили в мошенническом хищении 5,5 млрд руб. у компании «Россети Центр и Приволжье». По версии следствия, часть платы за поставленную электроэнергию не перечислялась сетевой компании, а выводилась из энергосбыта, в том числе за рубеж. В окончательной редакции обвинения бывшей команде «ТНС энерго» кроме мошенничества также вменили ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Фигуранты знакомятся с материалами объемного уголовного дела.

Как сообщал «Ъ», в конце марта Мосгорсуд отказал следователю в продлении срока ареста и освободил арестованных в ноябре 2020 года Дмитрия Аржанова, Сергея Афанасьева и Бориса Щурова. Их перевели под домашний арест, однако на свободе они пробыли меньше месяца. Следствие обжаловало судебное решение об освобождении троих обвиняемых и мужчин вернули в камеры следственного изолятора.

Иван Сергеев