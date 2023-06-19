Денис Глушаков покинул футбольный клуб «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник Денис Глушаков завершил выступления за футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», сообщили в пресс-службе команды. В этом сезоне он сыграл в девяти матчах и забил один гол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

Контракт со спортсменом ФК «Пари НН» заключил в феврале 2023 года. Договор был рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

«Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. Очень важно, что команда осталась в премьер-лиге!»— сказал Денис Глушаков.

Анастасия Еремина