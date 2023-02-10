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Футбольный клуб «Пари НН» подписал контракт с Денисом Глушаковым

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари НН», информацию «Ъ-Приволжье» подтвердили в пресс-службе футбольного клуба.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее господин Глушаков выступал за московские клубы «Спартак», «Локомотив», грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки».

«Контракт рассчитан до конца сезона с опцией продления. За нашу команду Денис будет играть под номером 88», — отметили в клубе.

«Пари НН» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 19 очками после 17 матчей.

Владимир Зубарев

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