Футбольный клуб «Пари НН» подписал контракт с Денисом Глушаковым

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари НН», информацию «Ъ-Приволжье» подтвердили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее господин Глушаков выступал за московские клубы «Спартак», «Локомотив», грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки».

«Контракт рассчитан до конца сезона с опцией продления. За нашу команду Денис будет играть под номером 88», — отметили в клубе.

«Пари НН» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 19 очками после 17 матчей.

Владимир Зубарев