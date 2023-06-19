Уголовное дело против создателей «Строительно-сберегательной кассы» в Тольятти передадут в суд

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против создателей потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса» в Тольятти. Они обвиняются в хищении 900 млн руб. у 1700 вкладчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) предъявлено председателю и заместителю председателя правления организации и двум их родственницам.

«По версии следствия, участники организованной группы в период с 2015 по 2019 годы, открывая многочисленные филиалы кооператива, размещали рекламу, которая обещала выплату процентов от вклада, существенно превышающих банковские. Введенные в заблуждение граждане передавали обвиняемым свои средства»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Вкладчиками «Строительно-сберегательной кассы» стали жители Самарской, Ульяновской областей, Республик Якутия и Марий Эл. В ходе следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемым квартиры и автомобили, общей стоимостью более 55 млн руб.

Ранее обвинение было предъявлено главе потребительского кооператива «Доходный Дом», который «принимал личные сбережения от населения с обещанной выплатой до 14,9% годовых».

Сабрина Самедова