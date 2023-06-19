«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Три недели подряд доллар снижается на мировом рынке. На прошлой неделе падение американской валюты ускорилось, она потеряла 1%. Это было связано с решением ФРС США не повышать ключевую ставку. Что делать инвесторам в текущей ситуации? Что покупать? А что, наоборот, продавать? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов:

Эксперты разошлись во мнении, будет ли американский регулятор повышать ключевую ставку. Какая это была пауза? «Голубиная» или жесткая — «ястребиная»? На рынке акций дисконтировали это как «голубиную» паузу, а на рынке облигаций доходности пошли вверх, там немного по-другому оценили текущую ситуацию. В этом контексте американский доллар выглядит очень слабо. Его индекс подходит к 102 пунктам. 101 пункт — это критический уровень по индексу DXY. Если индекс доллара упадет ниже этого значения, то чисто технически движение по его ослаблению может ускориться. В ближайшие две недели как раз и наступит момент истины с точки зрения динамики американского доллара как на мировом рынке, так, я думаю, и на внутреннем российском рынке.

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