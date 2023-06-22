В перегретой морской воде многим видам не выжить

При Южной осцилляции (феномен Эль-Ниньо) вдоль побережья Перу и Эквадора наблюдается катастрофическое усиление теплого течения: с регулярностью раз в шесть-восемь лет поверхность океана разогревается на 10–14°С выше средней температуры, что приводит к массовой гибели морских беспозвоночных и промысловых рыб. В 1988 году в Баренцевом и Северном морях под влиянием теплого течения зимой резко повысилась температура морской воды и погибло все живое — вплоть до придонных растений. В августе 1984 года в бухтах Витязь и Троица Японского моря, когда температура морской воды достигала 24–26°С, ученые Дальневосточного федерального университета также наблюдали низкую физиологическую активность иглокожих (к которым относятся и морские звезды) моллюсков, оболочников и даже гибель кольчатых червей. Еще более чувствительны к повышению температуры антарктические беспозвоночные, для которых 6°С является летальной температурой.