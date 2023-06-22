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Коммерсантъ FM
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Основные даты эпидемии ковида

  • Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.
  • 9 января от него умер первый человек — там же, в Ухане.
  • 10 января стал публично доступен полностью расшифрованный геном коронавируса SARS-CoV-2.
  • 13 января 2020 года первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружен за пределами Китая — в Бангкоке, Таиланд.
  • 30 января 2020 года ситуация в области здравоохранения с ковидом, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, официально была объявлена чрезвычайной на международном уровне.
  • 11 марта 2020 года чрезвычайная ситуация получила статус пандемии.
  • В декабре 2020 года случай ковида зафиксирован в Антарктиде, и на Земле не осталось места, где бы не заражались коронавирусом SARS-CoV-2.
  • 25 июня 2020 года зарегистрирована первая вакцина — Convidicea, но только для армии КНР.
  • 11 августа 2020 года зарегистрирована первая общедоступная вакцина — российская «Гам-ковид-вак».
  • В декабре 2020 года зарегистрированы две самые популярные вакцины — мРНК-препараты компаний Pfizer и Moderna.
  • В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения в докладе признала наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 заражение человека от животных.
  • 4 мая 2023 года комитет по чрезвычайной ситуации рекомендовала своему руководству объявить о прекращении вызывающей международную обеспокоенность чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией ковида.
  • 5 мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении во всем мире режима ЧС в общественном здравоохранении.
  • Отмена статуса пандемии не означает, что угроза распространения коронавируса полностью миновала, предупредил Гебрейесус, и подвел предварительный официальный итог пандемии: от вируса и осложнений от него скончалось более 20 млн человек.

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