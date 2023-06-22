Никаких свидетельств

Сарматы — собирательное название кочевых племен, о котором упоминают античные авторы. Если главным источником наших знаний о скифах является труд Геродота (V век до н. э.), то упоминающие сарматов источники — это целых комплекс письменной историко-географической традиции, как греческой, так и римской. В разные периоды те же сарматские племена выступают у античных авторов под разными названиями: аорсы, сираки, роксоланы, языги, аланы и проч. Вероятно, все эти обозначения — либо искажение самоназваний этих племен, либо названия, данные сарматским племенам информаторами античных историков. Как сарматские племена называли сами себя, мы, к сожалению, вряд ли когда-либо узнаем. Они не оставили после себя никаких письменных свидетельств: у них не было письменности.

Начиная со второй половины первого тысячелетия до новой эры и заканчивая первыми веками новой эры можно говорить о некой «сарматской» эпохе в степях Евразии. Сарматы обитали на территории Волго-Донского междуречья, Северного Причерноморья, Северного Кавказа, Поднепровья; ближе к рубежу эр формирования, схожие по своей погребальной обрядности с сарматскими, фиксируются также и в Средней Азии.