В новом медцентре «Медицея» доступен бесплатный Wi-Fi

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» в Ижевске организовал скоростной доступ в интернет для сотрудников и Wi-Fi для пациентов в новом корпусе многопрофильного медицинского центра «Медицея».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Медицинским центром «Медицея» Фото: предоставлено Медицинским центром «Медицея»

«Медицея» — региональная многопрофильная клиника для взрослых и детей с полным лечебно-диагностическим процессом по современным стандартам оказания медицинской помощи. В 2 филиалах 165 врачей 23 направлений принимают более 17 тыс. пациентов ежемесячно.

«Пациентам очень важны комфортные условия пребывания в медицинском учреждении, важно быть на связи с родными и пользоваться привычными информационными ресурсами, в том числе в условиях круглосуточного стационара. Находясь в ожидании приема врача, на лечении или процедурах, они могут общаться с близкими в мессенджерах, слушать онлайн любимую музыку, смотреть фильмы или читать электронные книги. Более того, находясь в стенах медцентра с помощью Wi-Fi пациент может получить доступ к своей мобильной медицинской карте через Личный кабинет на сайте клиники. Сотрудникам важен стабильный доступ в интернет для обмена информацией, проведения телемедицинских консультаций и совещаний. С «Дом.ру Бизнес» мы сотрудничаем уже более 8 лет, поэтому, открывая новый филиал, организацию услуг связи и Wi-Fi мы доверили надежному партнеру»,— комментирует коммерческий директор сети клиник Медицея Сергей Копосов.

Для комфорта пациентов «Дом.ру Бизнес» организовал равномерное покрытие Wi-Fi, установив 10 точек доступа, каждая из которых поддерживает до 100 одновременных подключений и обеспечивает устойчивое соединение внутри помещений. Специалисты создали бесшовную сеть Wi-Fi, которая доступна на всех 5 этажах и покрывает площадь 1500 кв. м. Это дает возможность владельцам гаджетов перемещаться в пределах здания без прерывания интернет-соединения и повторной авторизации. Пациенты могут выходить в сеть на скорости до 100 Мбит/с, достаточной для общения в социальных сетях, просмотра видео и использования приложений.

Подключить устройство к Wi-Fi можно с помощью простой и быстрой авторизации по звонку. Wi-Fi «Дом.ру Бизнес» соответствует современным требованиям к безопасности пользовательских данных, обеспечивая шифрование трафика и высокую степень защиты.

«Медицея» планирует использовать страницу авторизации в сети Wi-Fi, в том числе для размещения новостей и информирования пациентов о новейших методах диагностики и лечения. Ведь Wi-Fi от «Дом.ру Бизнес» — это не только удобный сервис для гостей, но и полезный маркетинговый инструмент. Владельцы бизнеса могут размещать на приветственной странице сообщения об акциях, перенаправлять пользователей на свой сайт. Управлять услугой легко: все действия — запуск рекламных кампаний, сбор статистики, выгрузка необходимой информации — осуществляются в личном кабинете.

Услуга реализуется по модели Wi-Fi as a Service (WFaaS) и позволяет организовать защищенную Wi-Fi сеть любого масштаба и уровня сложности для решения разных бизнес-задач. При расчетах и планировании оптимальных мест установки роутеров учитывается площадь, радиоусловия и геометрия зданий, конструкционные материалы и загруженность помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Медицинским центром «Медицея» Фото: предоставлено Медицинским центром «Медицея»

Для ежедневной работы медицинского персонала и быстрого обмена информацией между сотрудниками, для работы сервисов онлайн-регистрации и ведения электронных медицинских протоколов пациентов оператор организовал широкополосный доступ в интернет на скорости 200 Мбит/с.

Строительство сети проходило с использованием специального негорючего кабеля в строгом соответствии с техническим заданием и соблюдением санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и иных требований для медицинских учреждений.

Благодаря технологии «оптика до здания» «Дом.ру Бизнес» в кратчайшие сроки реализует подключение с высокими скоростями и надежным соединением. Резервирование электропитания на ключевых узлах и круглосуточный мониторинг из единого центра гарантирует стабильную работу телеком-сервисов на важных социальных объектах.

«Работа с медицинскими учреждениями — это большая ответственность, и таким проектам мы уделяем особое внимание. Мы рады, что наши услуги вновь помогли сделать совместную работу врачей удобнее, а пребывание пациентов комфортнее. В зависимости, от того, какие задачи стоят перед клиниками, мы предлагаем различные решения:

для оперативного вызова мед. персонала к пациентам – кнопки вызова,

для контроля геоположения — трекеры медицинского оборудования и персонала,

для повышения комфорта — управление микроклиматом в палатах и кабинетах,

для экономии энергоресурсов — онлайн-контроль за нормативами потребления энергии,

для контроля условий хранения лекарственных средств и сокращения процента испорченных препаратов — датчики температуры и влажности в холодильных камерах-шкафах,

для оценки качества обслуживания и повышения сервиса — облачная телефония и видеонаблюдение с аналитикой.

Кроме того, с помощью специальных модулей видеоаналитики можно контролировать присутствие персонала на рабочих местах, оценивать эффективность их работы, проводить онлайн-подсчёт количества людей, бесконтактно измерять температуру, контролировать применение СИЗ и социальную дистанцию.

Комплексное предложение постоянно дополняется исходя из существующего клиентского спроса и технологических новинок. Мы готовы наполнять его как собственными услугами, так и сервисами наших партнёров. Достаточно сформулировать бизнес-задачи, которые необходимо решить. При обращении в «Дом.ру Бизнес» лишь с идеей, клиент получает готовое техническое решение, оптимально подобранное оборудование и услугу, что называется, «под ключ», включая индивидуальные проекты»,— отмечает Наталья Смирнова, директор межрегионального филиала Урал «Дом.ру Бизнес».

АО «ЭР-Телеком Холдинг»