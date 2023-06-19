FinExpertiza: в 2022 году в четырех регионах Черноземья сократилось число нелегальных свалок, в Белгородской и Воронежской областях — выросло

В 2022 году в четырех регионах Черноземья число несанкционированных свалок сократилось на 70. Еще в двух число нелегальных мест с мусором выросло на пять. Число свалок подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

Больше всего было убрано нелегальных мест в Липецкой области — 47. На конец 2021 года насчитывалось 115 свалок, на конец 2022 года — 68. Всего в прошлом году в регионе было ликвидировано 153 старых места и выявлено 106 новых.

В Тамбовской области число свалок сократилось на 13, с 44 до 31. В 2022 году ликвидировано 36 мест, а обнаружено еще 23.

Незначительные сокращения также отмечаются в Орловской и Курской областях. В первом регионе число мест снизилось на 6 (с 18 до 12), во втором — на четыре (с 39 до 35). При этом в Орловской области в прошлом году убрано в 34 свалки и выявлено 28, а в Курской — 19 и 15.

В Воронежской и Белгородской областях число незаконных мест сбрасывания отходов выросло. В Воронежской — на одно до 56; при этом в 2022 году убрано 158 свалок и еще 159 выявлено. В Белгородской области число мест выросло на четыре до 207: ликвидировано 261, обнаружено 265.

Всего в России в 2022 году число несанкционированных свалок сократилось на 17%, или на 2,6 тыс. — с 15,5 до 12,9 тыс. По данным FinExpertiza, количество объектов стало уменьшаться впервые за четыре года наблюдения.

К несанкционированным свалкам Росприроднадзор относит места, используемые для размещения отходов, но не предназначенные для этого и не обустроенные в соответствии с требованиями законодательства. От простого скопления мусора свалку отличают большие площади и объемы — более 10 кв. м либо более 5 кубометров. Несанкционированными считаются места, которые не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). По данным на начало года, в нем числилось около 4,2 тыс. свалок по всей стране.

Стихийные свалки чаще всего образуются на окраинах дачных обществ, в лесных зонах возле крупных автотрасс и на обочинах дорог. «Для многих предприятий действующие штрафы за размещение отходов в неположенном месте обходились дешевле, чем транспортировка мусора на легальные полигоны. Помочь в сокращении незаконных свалок должно принятое ужесточение наказания за сброс отходов в неположенных местах из машин и грузовиков: увеличиваются не только штрафы, но и вводится возможность конфискации транспортного средства», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, важно и развивать «мусорную инфраструктуру»: «Во многих регионах хронически не хватает действующих полигонов, поэтому даже добросовестный бизнес и граждане зачастую должны нести издержки и преодолевать большие расстояния, чтобы на законных основаниях оставить скопившийся мусор в легальных местах, не нанося при этом ущерба экологии».

О проекте крупного липецкого экотехнопарка читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Все решили без нас"».

Александр Прытков

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