В Севастополе начали проверку обстоятельств гибели двух мужчин при пожаре в гараже

В Севастополе начали проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в гараже на улице Мечникова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю

Проверка показала, что возгорание началось внутри заброшенного гаража. Предварительной причиной возгорания является неправильное использование электроприборов. Предположительно погибшие являлись лицами без определенного места жительства. В ходе дельнейших мероприятий следователи изучат причины и обстоятельства произошедшего.

По информации ГУ МЧС России по Севастополю, пожар начался на прилегающей территории, горел мусор. Огонь перекинулся на постройки. Прибывшие пожарные нашли обгоревшие тела в одном из гаражей.

Анастасия Донскова

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