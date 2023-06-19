В Севастополе при пожаре в гараже погибли два человека

В Гагаринском районе Севастополя при пожаре в гараже погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру 18 июня в 22:39. Прибывшие на место пожарные установили, что при горении мусора на открытом участке огонь перекинулся на расположенные поблизости гаражи. Транспорта внутри строений не было. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек.

Открытое горение устранили в 23:29.

Анастасия Донскова

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