Тайны чайковского двора

Конкурс имени П. И. Чайковского, солидный 65-летний тяжеловес в музыкальном мире и одновременно витрина молодого поколения музыкантов, вчера открылся по обычному сценарию: возложением цветов к памятнику композитору у Московской консерватории и концертом в Большом зале консерватории. Выступали Мариинский оркестр с Валерием Гергиевым и былые лауреаты конкурса: Лю Шикунь (Китай), Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Ариунбаатар Ганбаатар (Монголия), Александр Рамм, Павел Милюков. О необычном и беспрецедентном, которого на нынешнем конкурсе в действительности довольно много, рассказывает Ирина Михалкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на экстраординарные обстоятельства, рояли по-прежнему ждут участников первого тура в Большом зале консерватории

Фото: Пресс-служба Международного конкурса им. П. И. Чайковского Несмотря на экстраординарные обстоятельства, рояли по-прежнему ждут участников первого тура в Большом зале консерватории

Фото: Пресс-служба Международного конкурса им. П. И. Чайковского

Нетрудно представить, в каком режиме проходила подготовка XVII конкурса Чайковского, само проведение которого не все считали уместным и возможным в нынешней ситуации. О том, что конкурс не выйдет из графика и состоится в стандартном формате (шесть номинаций, разделенных между Москвой и Петербургом), информация появилась только в феврале, когда сроки уже стали экстремальными не только для организации конкурса, но и для подготовки музыкантов. Объявленный прием заявок продлили в итоге до середины апреля (по результатам подсчетов их оказалось 742 из 41 страны). Но дальше наступил полный мораторий на информацию. Ни результаты отборочного тура, ни составы жюри, ни имена участников не были известны даже за три дня до конкурса. Списки участников появились за два дня до открытия, в тот же день в Большом зале консерватории прошла жеребьевка у пианистов, а в день открытия конкурса состоялись жеребьевки по остальным пяти номинациям. Имена членов жюри тем более были тайной за семью печатями.

Разумеется, для международной конкурсной практики это нонсенс, но для нынешнего «Чайковского» — спецрежим, объясняющийся в кулуарах естественной по меркам сегодняшнего дня ситуацией визовых отказов и запретов как для конкурсантов, так и для членов жюри на участие в «Чайковском». Просчитать заранее, кто в итоге доберется к началу конкурсных туров до московских и петербургских залов, было невозможно. К слову, ситуации такого накала для людей искусства не складывались даже во времена холодной войны, когда в 1958 году Ван Клиберн приехал в Москву на первый конкурс Чайковского, победил и стал его главной легендой.

Между тем списки участников отражают не только нынешнее положение конкурса, но и его перспективу. В некоторых номинациях почти две трети списков — российские исполнители (виолончель, вокал, деревянные духовые), в номинации «Медные духовые» к рекордному количеству российских исполнителей приближаются китайские музыканты (из 48 участников 22 — из России и 17 — из Китая). В целом же в конкурсе примут участие музыканты из 23 стран — России, Италии, США, Сербии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Франции, Великобритании, Грузии, Молдавии, Германии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, Вьетнама, Словении, Венесуэлы, Канады, Коста-Рики, Австралии.

В номинации «Фортепиано», традиционно остающейся центральной в конкурсе Чайковского, намечается уже знакомая по предыдущим конкурсам картина конкуренции. Семь нынешних конкурсантов участвовали в прошлогоднем Рахманиновском конкурсе: Александр Ключко (победитель), лауреаты Сяньи Мяо из Китая, Константин Хачикян и Илья Папоян, участники Антон Яшкин, Валентин Малинин, Станислав Корчагин. Во второй раз приехал на «Чайковского» Джордж Харлионо из Великобритании, лауреат московского конкурса Дениса Мацуева Grand Piano Competition. Продолжат свое участие в конкурсе и французские пианисты, ученики Рены Шерешевской: ее питомцы в прошлом становились сенсацией для публики (Люка Дебарг, Александр Канторов), посмотрим, как слушатели примут теперь Марселя Тадокоро (Япония / Франция). Номером один у пианистов по результатам жеребьевки стала пианистка из США Чу И Мин, которая откроет прослушивания первого тура в Большом зале консерватории Прелюдией и фугой до минор Баха.

Кстати, новые рояли по причине санкций к конкурсу не закупали. В линейке предыдущего, XVI конкурса были представлены пять роялей — Steinway & Sons, Yamaha, Kawai, Fazioli, Yangtze River. Вероятно, этот набор и будет сохранен для конкурсантов. В списке оркестров, которые будут выступать с конкурсантами в третьем туре,— Госоркестр им. Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, оркестр Мариинского театра, Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

Между тем перечень тех, кто будет оценивать участников нынешнего конкурса Чайковского, так и оставался в секрете еще вчера днем. Из-за экстремальной логистики окончательные списки появились только вечером. В жюри пианистов оказались, например, Денис Мацуев, Лю Шикунь (Китай), Та Куанг Донг (Вьетнам), Валерий Пясецкий, Владимир Овчинников; у скрипачей — Вадим Репин, Павел Милюков, Лоренц Настурика-Гершовичи (Румыния), Алексей Шалашов; у вокалистов — Ольга Бородина, Хибла Герзмава, Дмитрий Корчак. Впрочем, в любом случае к началу сегодняшних прослушиваний все эти секреты стали бы неактуальными — начинаются прямые трансляции конкурса. Все всё увидят и услышат. Ради этого всё и затевалось.